تراند اليوم : بالرغم من نجاحه في السينما.. إدوارد راجع للمزيكا تاني

علي الرغم من نجاحه في السينما والتلفزيون، إلا أن حنينه للماضي ولبداياته الفنية كمطرب، دفعه لاستئناف النشاط الفني لفرقته التي توقف عن العزف والغناء منذ مدة طويلة تجاوزت الـ 23 عامًا.

أعلن الفنان إدوارد، عن عودته للعزف والغناء من جديد، من خلال فرقته القديمة “إدوارد والجيبسي”، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، بوستر دعائي للفرقة، وظهر فيه وهو يقف بجانب الجيتار واسم الفريق، وعلق كاتبًا: “راجع للمزيكا تاني وحشتني”.

كان إدوارد، قد أعلن منذ عام، عن عودة نفس الفريق من جديد، لتقديم الحفلات الغنائية بعد غياب طويل، ووضع أعضاء الفريق خطة للعودة مرة أخرى، واستقروا على الأغاني التي سيعودون بها، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، بالإضافة لمجموعة من أغاني الراي الشهيرة، والتي سيتم تقديمها بتوزيع ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق، الذي كان بدايته في 1995 وحقق وقتها انتشارا ونجاحا مع الجمهور.

وتعاقد أعضاء الفريق مع شركة Hi Wave المملوكة لمنظم الحفلات محمد غانم ليتولى إدارة أعمالهم، وذلك لتجهيز جولة فنية، كان من المفترض أن تكون بدايتها في إمارة دبي مع مطلع عام 2019 الجاري