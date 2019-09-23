كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 05:44 مساءً - نشرت صحيفة ” 25 فبراير ” المحلية بدولة الكويت واقعة غريبة من نوعها حيث تقدمت فتاة باكستانية تبلغ من العمر 22 عاما تقيم في الكويت بشكوى وبلاغ ضد والدها .
ويأتي ذلك على خلفية تهديده لها بتسفيرها ونشر صورا خاصة بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على الأب المدعى عليه حيث تمت مواجهته بأقوال ابنته واتهاماتها له وبكافة الدلائل التي تشير إلى تورطه .
وفي البداية حاول الاب المتهم إنكار ما أفادت به إبنته في التحقيقات إلا إنه أقر به بعد ذلك دون أن يوضح كيفية حصوله على الصور الخاصة بها والتي كان بصدد نشرها عبر مواقع التواصل .. فيما تم التحفظ على هاتفه الجوال لتفريغه .
كانت هذه تفاصيل خبر أب يهدد ابنته بفضحها ب ” صور ” عبر مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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