ريهام سعيد تشكو من السمنة وزيادة الوزن بعد جلوسها في المنزل في ظهور صادم

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 05:44 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها تتحدث به عن مميزات وعيوب جلوسها في المنزل خلال الفترة الماضية بعد تعرض برنامجها للإيقاف بقرار من المجلس الأعلى للإعلام المصري وقرارها بالاعتزال .

وتحدثت ريهام حول شعورها في الوقت الحالي بإنها امرأة طبيعية وعن مميزات الجلوس في المنزل من وجود وقت كاف لعمل الكثير من الأشياء وإمكانية الجلوس مع أولادها لوقت أطول فقالت : ” أنا دلوقتي ست مصرية عادية جدا قاعدة في البيت واكتشفت إن القعدة في البيت دي لها مميزات رهيبة .. ابتديت أبقى ست طبيعية وعندي وقت أعمل حاجات كتير أوي أقعد مع ولادي وأكلم صحابي وأرد على التليفون وأهتم بصحتى اللي كانت اتدهورت وباظت خالص وأخد بالي من شكلي ” .

وأضافت : ” راحة البال دي أهم حاجة في الدنيا مش شايل هم حاجة ولا هم حد ” .

وعن سلبيات الجلوس في المنزل قالت إنه الأكل والذي تسبب في زيادة وزنها بشكل كبير مؤخرا وعن اتخاذها قرارا لعمل دايت ودعت الجمهور إلى الانضمام إليها .

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فقالت : ” الحاجة اللي مش حلوة الأكل باتسلى في الأكل ما أنا مش ورايا حاجة والعشا قدام التليفزيون وطبعا أنتم عارفين إن الجيم بكرة وبكرة ده مبيجيش أبدا .. لو في حد هيعمل معايا ريجيم يبدأ معايا من بكرة ” .

وكشفت عن تفاصيل الريجيم الذي ستتبعه والذي يعود إلى كتاب يسمى ” الرشاقة والتغذية ” ومطالبة المتابعين بالاستفادة منه إن كانوا بحاجة إليه على أن تعود بعد 3 أسابيع لتعلن لهم ما وصلت إليه وكيف أصبح وزنها .