محمد رمضان يحضّر لحفل غنائي جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادر الفنان المصري محمد رمضان مهرجان الجونة ليعود إلى القاهرة، وذلك بعد 3 أيام فقط من انطلاق المهرجان.

الفنان المصري لم يتمكن من حضور باقي فعاليات مهرجان، وسافر إلى القاهرة ليستعد لحفله في الجامعة الأمريكية المقرر إقامته في 25 سبتمبر الجاري احتفالا بالعام الدراسي الجديد.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد حضر فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، على الرغم من انتقاده السابق له، ووصفه بأنه به خمور.

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وعن سبب حضور رمضان للمهرجان، قال، في تصريحات صحفية، إن انتقاده للمهرجان في العام الماضي كان نتيجة التسرع والحكم على المهرجان دون رؤيته.

الفنان المصري أضاف أنه عندما اقترب من أرض الواقع، وجده مهرجان على مستوى عالٍ سواء في التنظيم أو اختيار الأفلام.

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان كان قد هاجم مهرجان الجونة العام الماضي، وأكد أن السبب الرئيسي لعدم موافقة الجيش على حضوره مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية هو وجود الخمور بكثرة في المهرجان، حيث أنه كان وقتها جندي في الجيش.