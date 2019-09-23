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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها من زوجها الممثل والمخرج السوري حازم زيدان، شاركت الفنانة المصرية نهى عابدين جمهورها بصور حديثة جمعتها بابنها “أيمن”.
نهى ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وهي تحتضن ابنها، الذي كان يرتدي الزي المدرسي.
الفنانة المصرية كشفت أن هذا أول يوم لابنها في الحضانة، بقولها: ” أول يوم في كي جي 1.. العودة للمدرسة”.
وكانت الفنانة نهى عابدين وزوجها الفنان السوري حازم زيدان قد أعلنا انفصالهما في شهر يوليو الماضي، بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات، وأثمر عن طفل واحد.
وكشف الفنان السوري حازم زيدان، في تصريحات صحفية، إن الطلاق تم منذ عامين ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار.
وأضاف، أن نجله أيمن يعيش برفقة والدته نظرًا لصغر سنه وأنه يتواصل معه عن طريق الانترنت، وكان الأمر مؤلمًا بالنسبة له في البداية ولكنه تجاوزه الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها.. نهى عابدين صورها مع ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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