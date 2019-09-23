رنا شميس بعد تجربتها الأولى بالتقديم.. بدت كضيفة شرف وهذا ما انتقده المتابعون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما استعانت قناة "لنا" بالممثلة السّورية رنا شميّس لتقديم برنامج "لازم نحكي" مع الإعلامي اللبناني تمام بليق، عاد الجدل حول اقتحام نجوم الدراما عالم تقديم البرامج التلفزيونية.

في الحلقة الأولى بدت رنا شميّس كضيفة شرف في البرنامج، وانتقد المتابعون صمتها طوال الحلقة، وقراءة الأسئلة من الورقة، والتعقيب بالموافقة على كلام الضيوف، من دون وجود حسّ نقدي واضح، يتطلبه هذا النوع من البرامج الإشكالية.

ولم يخرج تمام بليق عن أسلوبه المعتاد، حيث حاول إحراج الضيوف بالأسئلة، وإن كان نمط البرنامج هذه المرة مختلفًا عن نوعية برامجه السّابقة.

وناقشت الحلقة الأولى من البرنامج موضوع صناعة البرامج التلفزيونية في سوريا؛ إذ طُرح سؤالٌ كبيرٌ في بداية الحلقة: ما الذي ينقص البرامج السورية لتكون مشاهدة كالدراما السورية؟. وانطلق البرنامج من فرضية تفوّق الإعلام اللبناني على نظيره السوري، واتخاذه كمثل أعلى.

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وفور انتهاء البرنامج، اشتعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا في الوسط الإعلامي، فيما تركّزت معظم الانتقادات على تقديم الفنانين للبرامج التلفزيونية.

والمتابع يلاحظ أن الممثل اقتحم مهنة الإعلام في الآونة الأخيرة، مثل باسم ياخور وعباس النوري، وسيف الدين سبيعي وشكران مرتجى، بالإضافة لأيمن رضا وصفاء سلطان.