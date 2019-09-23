داليا مبارك تُفاجئ الجمهور بتصرفها في حفلها بالعيد الوطني السعودي الـ 89!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفل السعوديون هذه الأيام بالعيد الوطني الـ 89 من خلال إقامة النشاطات الترفيهية المتنوعة والحفلات الغنائية؛ إذ تألق مساء الأحد النجمان؛ ماجد المهندس وداليا مبارك بوصلتين غنائيتين، في مدينة حائل وسط حضور جماهيري كبير.

وكان اللافت خلال الحفل الذي أحيته "مبارك" عندما فاجأت الفنانة الحضور وكذلك زوجها الأميركي ألهيم ستاركس، حيث توقفت عن الغناء لتهنئ الأخير بعيد ميلاده.

وقالت داليا مبارك للجمهور على المسرح: إذا تسمحولي أتكلم بالإنجليزية فاليوم هو عيد ميلاد زوجي"، ثم بدأت تُغنيّ " هابي بيرثداي تو يو" فشاركها الجمهور وتفاعل معها، فشعر زوجها بالخجل، وعبّر عن تقديره لتصرف زوجته بأن احتضن قلبه بيديه.

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بعدها؛ قدمت داليا كوكبة من الأغاني كان بينها "قمة طموحي"، "يا حاسدي"، وكذلك أغنية راشد الماجد "سر بنا يا محمد". كما قدمت أيضًا أغنية "يا مستجيب للداعي" لفنان العرب محمد عبده، وقالت قبيل تقديمها:"رائع الروائع محمد عبده .. أنا تلميذته .. وان شاء الله تحبوها منى" وبالفعل نالت إعجاب الحضور.

يذكر أن داليا مبارك قد تزوجت رجل الأعمال الأمريكي الهيم في حفل بسيط في تركيا أواخر شهر فبراير عام 2018، ثم أنجبت ابنتهما الأولى "لي لي سمر" في منتصف شهر نوفمبر من العام نفسه.