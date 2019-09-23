شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..محمد عبده يشعل أجواء حفله الأخير بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا فنان العرب محمد عبدة أمس الأحد حفل غنائي ضخم فى مركز الأمير سلطان الثقافى فى جيزان بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات اليوم الوطني 89، وهذا الحفل لم يكن الأول خلال هذه الفترة لنجم الخليج، بل أحيا على مدار الأسابيع القليلة الماضية العديد من الحفلات ما بين المملكة السعودية ومصر.

المطرب محمد عبده

وأشعل نجم الخليج محمد عبده، حماس الجمهور خلال حفل أخر بالسعودية وتحديدًا على مركز الأميرة بأغنية "ضنانى الشوق"، و"الأماكن كلها مشتاقة لك".

وكان الفنان السعودي الكبير قد أحيا حفلاً غنائيًا كبيرا في أغسطس الماضي بالقاهرة يإحدى الفنادق الكبرى، ذلك بعد سلسلة من الحفلات التي قدمها خلال موسم الصيف، والتي توزّعت ما بين أكثر مدينة بالسعودية، و دار الأوبرا المصرية.





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محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهرالعالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحد من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.