شكرا لقرائتكم خبر عن في يومين فقط..فيلم Downton Abbey يحقق 26 مليون و 40 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Downton Abbey المقتبس من المسلسل الذى يحمل نفس الاسم إيرادات وصلت إلى 26 مليون دولار و 40 ألف، منذ طرحه يوم 20 سبتمبر في دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 13 مليون و 840 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 12 مليون و 200 ألف حول العالم.

وكانت قد طرحت شركة Focus تريلر مدته 10 دقائق، تكشف فيه عن بعض أسرار العمل الجديد من خلال أثنان من الشخصيات الرئيسية التحدث عن الفيلم وهم جيم كارتر وفيليز لوجان.

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فيلم Downton Abbey حصل على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع Imdb، وعلى تقييم 96% من على موقع "Rotten Tomatoes".

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.