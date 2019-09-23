شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل يتصالح مع المهن التمثيلية بعد أزمة " نصيبي وقسمتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصالح الفنان هانى عادل مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، إذ صحح أوضاعه صباح اليوم الاثنين وحصل على تصريح العمل من النقابة، خاصة أنه عضو بالنقابة، وذلك على خلفية واقعة منتج مسلسل "نصيبى وقسمتك"

ووفقا لما أصدرته نقابة المهن التمثيلية في بيانها أمس إن أحمد عبد العاطى أخل بقوانين النقابة وأعرافها، واستعان بممثلين غير نقاببين .

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وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، قد أصدرت بياناً تحذر فيه الفنانين من التعامل مع المنتج أحمد عبد العاطى، نظرا لاخلاله بالاتفاقات والقوانين التى وضعتها النقابة، وأنه يستعين بممثلين غيرنقابيين، كما أعلنت النقابة أنها فى حالة اكتشاف اى فنان تعامل مع سالف الذكر يتعرض للمساءلة القانوينة وتحويله للتحقيق .

يشار إلى أن هانى عادل شارك فى حدوتة "براد شاى"مع الفنانة هنا شيحة، والتى عرضت الأسبوع الماضى، وشارك فى بطولته هبة مجدى، عبير صبرى، تونى ماهر، مى فخرى، وتناقش المشاكل بين الأزواج والخيانة، عن طريق زوجين هما "هبة مجدى وهانى عادل" وتتوترعلاقتهما بعد خيانته لها مع امرأة أخرى لتشتعل الأمور بشكل أكبر بينهما، من إخراج محمد سلامة، وتأليف عمرو محمود ياسين .