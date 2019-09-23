شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اسمع أجمل تترات مسلسلات التسعينات للراحل سيد حجاب فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين ذكري ميلاد الشاعر الراحل سيد حجاب هو واحد من أشهر الشعراء باللهجة العامية المصرية، قدم خلال مسيرته الإبداعية العديد من الأعمال الشعرية والتي قام بكتابتها لتترات المسلسلات الدرامية المهمة

وترك الراحل سيد حجاب مجموعة من التترات لأهم المسلسلات الدرامية ويرصد " الخليج 365" لأهم هذه التترات

مسلسل هوانم جاردن سيتى :

المطربة هدى عمار واحدة من أكثر النجمات اللاتى تغنت بأشعار الراحل سيد حجاب، ومن أشهرها تتر مسلسل "هوانم جاردن سيتى"، الذى أنتج عام 1997، وكانت التتر من كلمات سيد حجاب وألحان راجح داوود.

مسلسل قاسم امين :

غنت المطربة أصالة عام 2002، تتر المسلسل من وألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعى، والمسلسل من بطولة كمال أبورية، ومجدى كامل، وأحمد خليل.

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مسلسل العائلة:

كتب الراحل سيد حجاب المقدمة والنهاية لمسلسل "العائلة" من ألحان عمار الشريعى،وقامت بغناء التترالمطربة أنغام، والمسلسل بطولة ليلى علوى، ومحمود مرسي.

مسلسل أوبرا عايدة :

قامت النجمة عفاف راضى، بغناء كلمات المبدع سيد حجاب من خلال تتر المسلسل التلفزيونى «أوبرا عايدة» انتاج عام 2000، وكان التتر من ألحان الموسيقار عمار الشريعى.

مسلسل أرابيسك :

حظي تتر مسلسل "أرابيسك" الذي أدى دور البطولة فيه الفنان صلاح السعدني بنجاح كبير، حيث انسجمت موسيقى عمار الشريعى وكلمات سيد حجاب مع صوت حسن فؤاد.

مسلسل المال والبنون:

واحد من أشهر التترات في تاريخ الدراما المصرية حتى الآن، للشاعر سيد حجاب، وموسيقي وألحان ياسر عبد الرحمن، وقام بغناءها على الحجار وحنان ماضي، والمسلسل تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج مجدى أبو عميرة.