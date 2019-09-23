شكرا لقرائتكم خبر عن "بافو" يخطف الأضواء بميكس غربى وشرقى ببرنامج سهرانين مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف المطرب اللبناني " بافو" الأنظارأثناء ظهوره فى إحدى حلقات برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة، من إنتاج شركة سينرجى، وقد ظهر المطرب اللبناني بافو خلال الحلقة التي حل فيها النجمين أحمد فهمي وبيومي فؤاد معاً حيث تحدثا عن آخر تجاربهم الدرامية فى مسلسل "الواد السيد الشحات" الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء طرحه فى رمضان الماضي.

"بافو" تمكن من خطف الأنظار لموهبته من خلال مجموعة من الأغاني التى قام بغنائها خلال الحلقة خاصة وأنه قدمها بطريقة الـ "ميدلي"، حيث فاجأ به المتواجدين ما بين اللونين الغربي والشرقي بدأه بغناء أغنية أجنبية قبل أن يتحول تماماً لعدد من الأغاني الشرقي.

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يذكر أن برنامج سهرانين يذاع فى الحادية عشر مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، وقد استضاف العديد من النجوم على مدار الفترة الماضية منهم كريم عبد العزيز، أحمد السقا، ومجموعة من أبرز النجوم والنجمات.