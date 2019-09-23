أحمد فلوكس يوجه رسالة لنجله.."صورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له برفقة نجله "سيف"، عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام"، خلال وجودهما في منطقة الأهرامات بالجيزة.

وعلق "فلوكس" على الصورة قائلًا: " إن شاء الله أشوفك أحسن فارس في الدنيا".

وكان فلوكس نشر صورة برفقة نجله أمس الأحد، وأكد خلالها إنه يتمنى في أن يراه لاعب كرة قدم، وهو الأمر الذي أثار حيرة متابعيه.. هل يريده لاعبًا أم فارسًا؟.

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يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم"الممر"، الذي شارك فيه العديد من النجوم، أبرزهم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج شريف عرفة.