ياسر الطوبجي : "اللي عليهم العين" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان ياسر الطوبجي، لمسرحيته الجديدة "اللي عليهم العين"، والتي تعرض ضمن عروض "كايرو شو" بالتجمع الخامس، قريبًا.

ونشر "الطوبجي" عبر حسابه بإنستجرام، البوستر الدعائي للمسرحية، وعلق: "الكوميديا الغنائية، مسرحية اللي عليهم العين، بالاشتراك مع فرقة بهججة الغنائية على مسرح الماركيه بكايرو فيستفال التجمع، قريبا".

مسرحية "اللي عليهم العين" بطولة خالد سرحان، ليلى عز العرب، ياسر الطوبجي، منة عرفة، ومن إخراج محسن رزق.