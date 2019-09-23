ريهام حجاج تحتفل بمرور 10 أعوام "فن" وتستعد لسباق رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحتفل الفنانة ريهام حجاج بمرور 10 أعوام على دخولها عالم الفن، إذ بدأت بدور صغير وسط مجموعة من الشباب الذين يقدمون أنفسهم في فيلم قصير لأول مرة، بعنوان "سفاري".

وتستعد ريهام لخوض السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل من بطولتها لم تكشف عن تفاصيله بعد.

ريهام شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، بينها "سجن النسا"، "هبة رجل الغراب"، "رقم مجهول"، "بنات سوبر مان"، "السيدة الأولى"، و"شربات لوز".

كما لعبت دور البطولة في إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقمستك"، ومسلسل "الكبريت الأحمر"، و"يونس ولد فضة"، ويبلغ رصيدها ٢٤ عملا فنيا منها عشرة أفلام، و١٤ مسلسلا.