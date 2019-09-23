منى زكي: حبيت أغاني فيلم "لما بنتولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرصت الفنانة منى زكي، على حضور العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد"، بمهرجان الجونة السينمائي.
ونشرت "منى" عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، مجموعة صور من العرض الخاص للفيلم، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.
وعلقت: "حبيت أغاني فيلم لما بنتولد، الفيلم المصري في مهرجان الجونة السينمائي، مبروك أبطال وفريق العمل".
فيلم "لما بنتولد" بطولة عمرو عابد، أمير عيد، سامح الصريطي، حنان سليمان، محمد حاتم، ومن إخراج تامر عزت.
يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة انطلقت يوم 19 سبتمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.
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