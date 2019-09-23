تامر هاشم لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي يتطور ..وفريق لما بنتولد تعب في تنفيذه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان تامر هاشم، نجم فريق "كايروكي"، عن سعادته بحضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يحضر فيها.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "رغم أنها المرة الأولى، إلا انني تابعت المهرجان في دورتيه السابقتين من خلال ما يُكتب عنه، وكنت أتواجد فترة إقامته في الجونة، وأرى أنه يتقدم ويتطور في كل عام اكثر".

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وأشار إلى حرصه على مشاهدة فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، المعروض في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، لمشاركة صديقه وزميله في فريق كايروكي الفنان أمير عيد في بطولة الفيلم.

وأضاف تامر "اقتربت من فريق الفيلم أثناء التحضير له والعمل على تنفيذه، ولمست كيف تعبوا كثيرًا حتى يخرج للنور، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته الثالثة في 19 سبتمبر، وتستمر حتى الجمعة الموافق 27 من نفس الشهر.