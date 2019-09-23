أحمد حلمي: شكرًا لكل شخص ومؤسسة تحركت لضمان سلامة كل طفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجه الفنان أحمد حلمي الشكر لكل من ساعد في إنقاذ الأطفال، وذلك بعد الفيديو الذي انتشر مؤخرًا لرجل يضرب طفلته ليجبرها على الوقوف على قدميها.

ونشر حلمي صورة البيان الصادر عن اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص فيديو يظهر فيه تعنيف طفلة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلق قائلًا: "شكرًا لكل شخص ومؤسسة وجهة ووزارة لبّت النداء وتحركت سريعاً من أجل ضمان سلامة كل طفل في كل مكان في العالم، للقضاء على العنف".

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأبٍ فلسطيني، يعيش في السعودية، يعذب طفلته ويعنفها بطريقة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالوحشية.

أعلن الأمن العام السعودي، مساء السبت، إلقاء القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو، وهو يعذّب طفلته البالغة من العُمر 3 أعوام بحجة تعليمها المشي.