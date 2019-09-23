دموع بطل "صراع العروش" وإطلالة غريبة لبيلي بورتر.. لقطات حفل توزيع جوائز إيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت اليوم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، فعاليات النسخة الـ 71، من حفل توزيع جوائز الإيمي، التي تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية.

مسابقة جوائز الإيمي الأمريكية، تتنافس عليها عدد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، منذ انطلاق أولى دوراتها عام 1949.

وشهد الحفل الذي أقيم منذ ساعات عدد من اللقطات أبرزها:

جوائز Game of thrones

حصد مسلسل Game of thrones على 12 جائزة، متفوقا على عدد من المسلسلات منها "بوز"، "بودي جارد"، و"كيلينج إيف"، وذلك على الرغم من الانتقادات التي وجهها الجمهور للموسم الثامن والأخير من المسلسل.

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بكاء بيتر دينكلاج

حصل الفنان بيتر دينكلاج، على جائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في مسلسل "صراع العروش"، إذ جسد ضمن أحداث المسلسل شخصية تيريون لانيستر، وفور صعوده على المسرح لتسلم الجائزة، دخل في نوبة من البكاء، وسط تصفيق الحضور.

مايكل دوجلاس

في أحدث ظهور له، بعد غياب عن الجمهور، ظهر النجم العالمي مايكل دوجلاس، لتسليم جائزة أفضل مسلسل درامي، والذي فاز بها مسلسل "صراع العروش".

إطلالة بيلي بورتر

بعدما ظهر العام الماضي وهو يرتدي فستان على السجادة الحمراء، ظهر النجم العالمي بيلي بورتر بإطلالة غريبة هذا العام، حيث ارتدى قبعة ضخمة مزينة بكريستالات لامعة، كما ارتدى بدلة لامعة، وصعد على المسرح لاستلام جائزة أفضل ممثل في عمل درامي، عن دوره في مسلسل Pose.