تفاصيل التعاون بين "الجونة السينمائي" و"فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن شراكته مع شركة "فيسبوك"، وقال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي المهرجان: "أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الوسط الأنسب لعالمنا الحالي بوتيرته السريعة. وتابع: "نحن متحمسون لهذه الشراكة نظرا لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي الملموس على مختلف القطاعات بوجه عام، وعلى المهرجانات السينمائية بوجه خاص".

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال فارس عقاد رئيس الشراكات الإعلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بـ"فيسبوك": "نحن كفيسبوك بشكل عام نحاول دعم الإعلام والمبدعين في الشرق الأوسط، ونحاول الدخول في شراكات مع مؤسسات لديها نفس الأهداف، والجونة مهرجان صغير في السن لكن كبير في الأفعال، انطلق منذ 3 سنوات، وصل لمرحلة من النجاح والشهرة لفتت نظرنا".

وتابع "بدأنا السنة الماضية بطريقة كتير مصغرة، وشفنا التحضيرات وقررنا السنة دي يكون لينا فعاليات اكبر شوية، عندنا استديو متاح لكل وسائل الإعلام والمبدعين، يقدروا يستخدموه لإجراء اللقاءات ووجود تفاعل مع المشاركين بالمهرجان، وهنقدم بعض التدريبات وهدفنا نعمق تعاوننا مع المهرجان لأنهم جديين باللي بيعملوه وأهدافنا بتتوافق".

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وأضاف فارس "كتير من المهرجانات بالمنطقة مش بتحافظ على نفس المستوى، الجونة بشكل خاص حافظ على مستواه، وكبروا المهرجان، طريقة تحضيرهم وطريقة تعاملهم كانت جدا محترفة، كل المؤشرات بالنسبة لنا كانت إيجابية".

وعن خطة الدعم خلال الدورات المُقبلة، أوضح فارس "جزء من المبادرات تقديم فعاليات وتدريبات وده جزء بسيط، وكمنصة عندنا مليارين و700 مليون مستخدم، بنقدم آليات للمردود المادي للمبدعين على المنصة اللي بينتجوا فيديوهات تتجاوز 3 دقائق".

واختتم بالتأكيد على اهتمام المنصة بتقديم الدعم لأي مهرجان يرغب في وجود تعاون معهم: "بنرحب طبعًا قمنا بفعاليات مع مهرجان دبي، وعندنا تعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي، ما عندنا تمييز لاي مهرجان".

الجونة السينمائي انطلقت دورته الثالثة في 19 سبتمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم "هاني رمزي، ليلى علوي، إلهام شاهين، بسمة، يسرا، محمد رمضان، شيكو، مروان حامد، درة، بشرى"، وتستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر الجاري.