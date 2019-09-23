تراند اليوم : علاقة "مهند" بقاضية تركية تعرضها للتحقيق وتهدد مستقبلها...

أعلن مجلس القضاة والمدعين العامين ـ أعلى سلطة قضائية في تركيا ـ تحقيقاً مع قاضية تركية، عقب انتشار صورة لها مع الممثل التركي الشهير كفانج تاتلي توغ، المعروف عربياً باسم مهند، على الرغم من أنه يمثل أمام المحكمة في تهمة تهرب ضريبي.
وأعلن نائب رئيس المجلس محمد يلماز أن المجلس بدأ بالتحقيق في حادثة التقاط صورة للممثل مهند مع القاضية التركية، بعد انتشار الصورة بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشمل التحقيق التأكد من أن تصرف القاضية يخالف الأنظمة المعتمدة للقضاة، وإن كان يستوجب ذلك فرض عقوبة عليها، وفق مبادئ النزاهة القضائية.
القاضية "س ش و" ، من ناحيتها ، نشرت على حسابها صورة لها مع "مهند" ، الذي استدعي للاستماع لإفادته، الخميس الماضي، في إحدى محاكم إسطنبول، وأحدثت الصورة ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي الذين ذهبوا إلى أن مهند التقطها مع قاضيته التي تحاكمه.
يلماز في بيانه لفت إلى أن الصورة الملتقطة حقيقية وفق التحقيقات الأولية، وأن المتهم تاتلي توغ يحاكم في المحكمة 13 بإسطنبول، بينما القاضية هي رئيسة المحكمة 12 في إسطنبول.
الفنان التركي الأكثر شهرة في العالم العرب "مهند" ، تدخل لمساندة القاضية ، فنشر عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي نفياً لأن تكون القاضية التي التقط الصور معها هي نفسها التي تحاكمه، في حين نقلت وسائل إعلام تركية أن القاضية لديها إجازة مبررة خلال الفترة الحالية.
ويحاكم الممثل التركي الشهير بقضية تهرب ضريبي بعدما تعرض لاحتيال من محاسبه السابق ، حسب قوله ، ونفى خلال المحاكمة التهم المنسوبة إليه.