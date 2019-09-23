تراند اليوم : ظهور فنانة شهيرة مع "متحول جنسيًا".. هذا ما فعلته بعد دفاعها عنه...

بعد أن تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، لحملة هجوم وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حذفت صورة لها مع أحد خبراء التجميل، والذي يبدو من هيئته وملبسه أنه "متحول جنسيًا".

كانت "نادين" نشرت الصورة عبر حسابها خلال تواجدها في باريس لحضور حفل خاص أقامته علامة "ميك أب فور إيفر" العالمية، لتفجر انتقادات واسعة لين موقع التواصل الاجتماعي من ظهورها مع "متحول جنسيًا"، كما ظهر في شكله وملابسه وطريقة وقوفه.

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وتعرضت نادين لهجوم شديد من متابعيها أجبرها على حذف الصورة، خاصة أن الشاب تعرض لسخرية عارمة بسبب شكله القريب من النساء، فيما تساءل آخرون عن هوية الشاب وجنسيته.



وقبل حذف الصورة، حاولت "نادين" أن تُدافع عن الشاب إزاء السخرية والانتقادات التي تعرضت لها من متابعيها، فقالت: "عيب عليكم ما تحكوا عن العالم، هيدا ميك آب أرتيست ما خصكم إذا متحول أو رجال أو لا".

وأضافت: "خلص عمل ميك آب وبيعمل لكل مشاهير هوليوود، ارتقوا شوي، ما تدخلوا بشي ما بيعنيكم، يلي بحب الميك آب يشوف التوتوريل، خلص منه أول واحد على وجه الأرض، ومش أول مرة بتشوفوا حدا هيك".