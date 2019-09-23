تراند اليوم : مفاجأة عن وفاة "صابرين بورشيد".. يفجرها والدها...

وأضاف والد بورشيد أنها تعرضت للكثير من الأمراض، منها توقف قلبها مرتين بعد تلقيها العلاج، بالإضافة إلى إصابتها مرتين بنوبة سكر.
وأوضح بورشيد، حقيقة وفاة ابنته صابرين بورشيد بمرض السرطان، قائلا: " ما ماتت بالسرطان، وصابرين كانت في تقدم في علاجها رغم المشاكل".
وتابع قائلا : إن والدتها كانت شديدة عليها في تربيتها، قائلا: " صابرين وهي صغيرة تأخرت والدتها في إنجاب الطفل الثاني، وهي مريم، فالفرق بينهما 8 سنوات، ولذلك عاشت وحيدة في المنزل تلعب بألعابها وأخذت حقها من الدلع، وأنا كنت أدلعها ولكن والدتها كانت شديدة عليها".
كما أوضح أن صابرين ما أوصلها لذلك التعلم أنها كانت تتعلم من كل شخص، فردت المذيعة أسرار السعيد، قائلة: أنا ما أحب أزيد على كلام أحد، فمزح أحمد بورشيد: "يلا هاتيلنا دمعتين".
يذكر أن صابرين كانت قد رحلت عن الحياة في أواخر يوليو الماضي بعد أن شغلت الأوساط الفنية بمرضها الأخير.
وقد سطع نجم الشابة صابرين بورشيد – وهي بحرينية الأب سعودية الأم – سريعًا، وكانت انطلاقتها في المجال الإعلامي، لتثبت نفسها لاحقا أيضا في الوسط الفني.
ودرست الشابة البحرينية الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين.
وكانت قد بدأت في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج "صيف البحرين 2009"، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وحققت نجاحا فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.
كما خاضت الإعلامية البحرينية أولى تجاربها الفنية في عام 2012 في مسرحية "مصباح زين"، كما شاركت في العديد من المسلسلات، كان أحدثها مسلسل "عشاق رغم الطلاق" الذي يعرض حاليًا عبر قناة MBC.