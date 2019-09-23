شاهد: لحظة هروب الفنان ماجد المهندس من المعجبات بالشارع.. والفتيات يلاحقنه أثناء فراره

تداول رواد مواقع التواصل، فيديو، للحظة هروب الفنان ماجد المهندس من معجبيه من الفتيات بعد حضوره أحد الحفلات.
ويظهر “المهندس” وهو يجرى ومن حوله عدد كبير من الفتيات والرجال أيضا، بينما يضع يده على عقاله خوفا من سقوطه أثناء فراره.
وأكدت مصورة المقطع، تواجد عدد كبير أيضا من جمهور الفنان في المدرجات، حيث تعالت الأصوات بالصراخ المطالبة بملاحقة “المهندس”.
وسخر بعض النشطاء من المقطع، حيث قالت زمرده: “مسكين فيلم رعب”، وقالت أخرى: “حتى اللي تتكلم أتوقع لو تبلغ ريقها تموت”.
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