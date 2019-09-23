بتهمة ممارسة الدعارة.. حكم نهائي بحبس فنانة مصرية شهيرة لمدة 3 سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة في القاهرة، أمس الأحد، برفض الاستئناف المقدم من مطربة مصرية وحبسها لمدة 3 سنوات في قضية ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن تورط المطربة المصرية “شيما” صاحبة كليب “عندي ظروف” المثير للجدل، و7 فتيات آخريات في ممارسة أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل به بمنطقة المهندسين بالعجوزة، بإشراف مالك الكافيه وشقيقه، بالتعاون مع 4 شباب آخرين من العاملين بالكافيه.

يذكر أن “شيما” كان قد تم إلقاء القبض عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ بتهمة إثارة الغرائز الجنسية في كليب “عندي ظروف”، وقضت المحكمة بحبسها لمدة عام، إلا أنها خرجت عقب قضائها نصف المدة في يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتورط في جريمة أخرى.