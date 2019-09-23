شاهد: شمس الكويتية تمازح الجمهور السعودي أثناء احتفالات اليوم الوطني بالخرج

أظهر مقطع فيديو لحظة استقبال الفنانة شمس الكويتية في نادي الشعلة، للاحتفال باليوم الوطني للمملكة. كما ظهرت “شمس” وهي تمازح جمهورها في لقطات أخرى أثناء حفلها بـ “الخرج”. ودخلت الفنانة المكان المخصص للصحفيين لالتقاط الصور لها ومازحت الحاضرين ثم بعد ذلك بدأت في الغناء. Advertisements

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