بالفيديو: الفنان محمد رمضان يكشف ”زيف“ قناة الجزيرة بشأن تظاهرات المصريين

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو يكشف من خلاله ادعاء قناة ”الجزيرة“ القطرية، بشأن تظاهرات المصريين ضد النظام الحالي في البلاد. وأوضح الفيديو الذي نشره رمضان عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، ما عرضته قناة ”الجزيرة“ من تجمع كبير للمواطنين مع ظهور صوت لهتافات معادية للنظام المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف المقطع عن ”زيف“ ما عرضته القناة، وأن التجمع الكبير للمواطنين لم يكن بدافع التظاهر، بل كان التفافًا حول الفنان محمد رمضان الذي ظهر في الفيديو الأصلي قبل تزييفه.
وعلّق رمضان على الفيديو قائلًا:“الحُكم بعد المشاهدة، وعتابي على قناة ”الجزيرة“ لعرضها فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر، لماذا الفبركة؟ ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا؟!“. ومساء الجمعة الماضية، تضاربت الأنباء حول خروج عدد من المتظاهرين المناوئين للنظام المصري في القاهرة، ومدن مصرية أخرى، عندما قالت وسائل إعلام قطرية، وأخرى موالية لجماعة الإخوان المسلمين، إن تظاهرات خرجت في العاصمة القاهرة، ومدن أخرى، لكن الإعلام المصري نفى ذلك.
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