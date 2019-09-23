خلال 48 ساعة.. فضل شاكر يكسر حاجز النصف مليون بأحدث أغانيه "يا ترى"

حقق المطرب فضل شاكر، نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيه "يا تري"، حيث كسرت حاجز النصف مليون الأول من حيث عدد المشاهدات، وذلك بعد مرور يومين فقط علي طرحها عبر

قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي أن "يا تري"، حققت منذ طرحها عبر موقع يوتيوب 609,154 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف، ميكس و توزيع زاهر ديب.جدير بالذكر أن آخر أعمال فضل شاكر، كانت أغنية "ستي يا ستي" وهي من روائع السيدة فيروز، التي أصدرها بشكل منفرد قبل أسبوعين عبر موقع "يوتيوب".