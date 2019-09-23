شاهد.. منى زكي تشيد بأبطال فيلم "لما بنتولد"

أشادت الفنانة منى زكي بالفيلم المصري "بما بنتولد"، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن العمل نال إعجابها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت منى صورة لها من العرض الخاص للفيلم من الجونة، وعلقت قائلة: "حبيت أغاني فيلم لما بنتولد.. الفيلم المصري في مهرجان الجونة السينمائي.. مبروك أبطال وفريق عمل الفيلم".
يذكر أن الفيلم بطولة عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان، سامح الصريطى، تأليف الراحلة نادين شمس، ومن إخراج تامر عزت .
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