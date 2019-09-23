الليلة.. أمسية ساحرة تمتزج فيها موسيقى راجح داوود بـ"رباعيات" جاهين في الأوبرا

تقدم دار الأوبرا المصرية، الليلة، حفلًا موسيقيًا متميزًا لأعمال الموسيقي الكبير راجح داوود، علي خشبة المسرح الكبير، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفونى وبقيادة المايسترو ناير ناجي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يهدي داوود، المؤلفات الموسيقية التي سيقدمها خلال تلك الأمسية، إلى اسم المبدع صلاح جاهين، حيث يتضمن الحفل باقة من إبداعات راجح داوود الموسيقية، بالإضافة إلي معزوفة مستلهمة من الرباعيات الشهيرة

للراحل، وذلك بحضور الشاعر جمال بخيت كضيف شرف الحفل.

جدير بالذكر أن الموسيقار راجح داوود قدم موسيقى تصويرية لعدد من أهم أفلام السينما المصرية وعلى رأسها أفلام المخرج الكبير داوود عبدالسيد "قدرات غير عادية، رسائل بحر، مواطن ومخبر وحرامى، أرض الخوف".