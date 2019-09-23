تقدم دار الأوبرا المصرية، الليلة، حفلًا موسيقيًا متميزًا لأعمال الموسيقي الكبير راجح داوود، علي خشبة المسرح الكبير، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفونى وبقيادة المايسترو ناير ناجي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يهدي داوود، المؤلفات الموسيقية التي سيقدمها خلال تلك الأمسية، إلى اسم المبدع صلاح جاهين، حيث يتضمن الحفل باقة من إبداعات راجح داوود الموسيقية، بالإضافة إلي معزوفة مستلهمة من الرباعيات الشهيرةللراحل، وذلك بحضور الشاعر جمال بخيت كضيف شرف الحفل.
جدير بالذكر أن الموسيقار راجح داوود قدم موسيقى تصويرية لعدد من أهم أفلام السينما المصرية وعلى رأسها أفلام المخرج الكبير داوود عبدالسيد "قدرات غير عادية، رسائل بحر، مواطن ومخبر وحرامى، أرض الخوف".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أمسية ساحرة تمتزج فيها موسيقى راجح داوود بـ"رباعيات" جاهين في الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.