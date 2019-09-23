نوال الزغبي تهنئ السعودية بيومها الوطني الـ 89

حرصت الفنانة نوال الزغبي، علي تهنئة المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى السعودى الـ89 ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". القصير "تويتر". وكتبت نوال في تدوينة عبر صفحتها قائلة:" أتقدم بأحر التهاني لأحبابي في المملكة العربية السعودية في.. اليوم الوطنى السعودى". المملكة العربية السعودية في.. اليوم الوطنى السعودى". ويذكر أن تزينت شوارع العاصمة السعودية الرياض، والعديد من مدن المملكة باللون الأخضر من خلال إضاءة المبانى، احتفالا باليوم الوطنى السعودى الـ89.

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