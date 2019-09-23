أحمد إبراهيم: أنغام شخصيتها تغيرت بعد الزواج

صرح أحمد إبراهيم الموزع الموسيقي وزوج الفنانة أنغام انها ظلت طوال مسيرتها الفنية وبحياتها الشخصية لا تهتم بالتعليقات السلبية والانتقادات التي تقال أوتكتب عنها، لكنها تغيرت مؤخرًا وأصبحت تتأثر بشكل كبير نتيجة للكلمات القاسية التي تطلق عليها وكثيرًا ما تشعر بالحزن للتطاول الذي تواجهه خاصة بعد الزواج.

وهناتصدرت الفنانة انغام محركات البحث المختلفة عقب تصريحات زوجها الأخيرة.

موقف أنغام من عودة زوجها لزوجته الأولى

وتداولت أخبار عدة محاولة زوج أنغام في العودة لياسمين عيسى زوجته الأولى وأم اولاده، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل بعد رفض الأخيرة العودة وتكون "ضرتها" أنغام، إلا ان موقف أنغام كان مختلفًا لأنها توافق وليس لديها ما يمنع.

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وكانت الدكتورة نائلة العريان والدة ياسمين عيسى في تصريحات سابقة أنها تؤيد موقف ابنتها، مؤكدة ان علاقة الطرفين "ابنتها وزوجها السابق" علاقة جيدة تسودها الاحترام والود بجانب أنه دائم زيارة أولاده وحريص بشكل مستمر على رؤيتهم حتى يحافظ على علاقته بهم ولا تتأثر بأي تغيير في حياته الشخصية.

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زوج أنغام يصدر ألبوم

كشف إبراهيم أنه يفكر منذ فترة طويلة في إصدار ألبوم بصوته ولكنه ألى الان لم يتخذ أي خطوة اتجاه تلك الفكرة، بجانب أنه مستعد أن يخوض تجربة التمثيل بعد ان تلقى عروضًا كثيرة بشرط

أن يكون التعامل مع اشخاص يثق فيهم والدور الذي يقوم به يكون مشرفًا له.

خلافات

ويذكر أن هناك خلافات كثيرة ظهرت على الساحة بمجرد إعلان الفنانة أنغام زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، بدايتها كانت مع الفنانة أصالة التي تعد زوجة خال زوجته الأولى ياسمين عيسى مما جعل العلاقة بين أصالة وانغام وزوجها متوترة للغاية.

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بجانب الخلاف الذي كان حديث السوشيال ميديا بين ابن أنغام "عمر" وما شنه من هجوم على زوج والدته ليخرج ويقول أنه لا يحبه ويكن له مشاعر كره ولا يحترمه وأن هناك مشاكل معه، ليتجاهله إبراهيم عدة مرات ثم يرد عليه بأنه لا يريد ان يعطي الأمور حجما أكبر، وأن ما يهمه هو علاقته بزوجته أنغام بالرغم من أن ما اعلنه عمر سبب له الحزن.