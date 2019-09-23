فرسان الشرق تعرض "الهلالي" على مسرح الجمهورية أكتوبر المقبل

يستعد فرقة فرسان الشرق لتقديم العرض المسرحي المتميز "الهلالي"، على خشبة مسرح الجمهورية، وذلك يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل، ويستمر حتي يوم السبت 5 أكتوبر، في تمام الساعة

الثامنة مساءً.يشار إلى أن قصة العرض مأخوذة عن الملحمة الشعبية "أبو زيد الهلالى"، ويبرز من خلالها دور العلاقات الإنسانية خاصة الأسرية منها فى مساعدة الفرد للتغلب على المشكلات الإجتماعية.يذكر أن العرض بطولة أحمد عاطف، الطفل مالك أحمد، ياسمين سمير، نادر جمال، محمد هلال، هدير حلمى، الطفلة جودى أحمد، موسيقي إسلام رفعت، ديكور أحمد زايد، تصميم وإخراج عصام عزت.