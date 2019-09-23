لا تنتقدوا ملابس محمد رمضان..فهي مبتكرة للمسرح

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري ​محمد رمضان​ للعديد من الانتقادات بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي وذلك من جمهوره ومتابعيه خصوصاً ، مستغربين العري في ملابسه التي اعتبروها جريئة وخارجة عن المألوف وأمراً مبالغاً فيه، مع العلم أن نقيب الموسيقيين ​هاني شاكر​ كان قد حذره من التعري في حفلاته.

وخرج رمضان وبرر الأمر في حديث تلفزيوني رد فيه على الانتقادات وبرر سجدته في أول الحفل، بأن العدد الكبير الذي كان حاضراً أذهله وشعر أنه يجب أن يسجد لربه فأوقف الموسيقى وسجد، أما عن ملابسه الغريبة فأشار رمضان إلى أن هذا الأمر كان يقوم به ملك البوب الراحل ​مايكل جاكسون​ وحتى شيريهان في الفوازير وهي من نوع الـShow أو الملابس الاستعراضية.

ونشير إلى أن الفنان يحق له ما لا يحق لغيره، ومحمد رمضان اختار التميز بهذه الطريقة التي تشبه شخصيته على المسرح.

وإن الملابس الاستعراضية ليست معيبة، بل هي تندرج في خانة الفن ايضاً من ناحية مصممي هذه الملابس الذين يتلقون عليها جوائز في أهم حفلات توزيع الجوائز في العالم.