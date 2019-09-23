نديم شرفان: فرقة Mayyas وصلت إلى العالمية في Britain’s got Talent

ميرنا وليد - بيروت - ​نديم شرفان​ هو مصمم رقص لبناني من منطقة ​قرطبا​، أصبح حديث الإعلام منذ مشاركة فرقته Mayyas المؤلفة من 31 راقصة كلهن من الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 25 سنة في برنامج اكتشاف المواهب Arab's Got Talent، وقد نال عن جدارة الكثير من الاهتمام بعد فوز فرقته بلقب الموسم السادس من البرنامج فنال البازر الذهبي، وقد أذهلت اللوحات الراقصة التي صممها الجميع وقد دمج فيها الرقص الفلكلوري الآسيوي من الصيني إلى الهندي الـExotic على ​أنغام​ الموسيقى الشرقية، كما تميزت كل راقصة من فرقته بالإتقان المطلق لكل حركة تقوم بها لأن أي خطأ في هكذا نوع من الرقص ممكن أن يفسد اللوحة بأكملها.

ولم يقف نديم عند هذه الحدود فطموحه يكاد يصل إلى ما بعد النجوم، وبكل عزم وتصميم وثقة كانت فرقته Mayyas الوحيدة التي شاركت في Britain's got talent الذي جمع كل الرابحين في نسخ البرنامج من كل أنحاء العالم، فوقف الجمهور ولجنة الحكم لأداء الفرقة الذي أثار دهشتهم، ورغم عدم تمكنهم من الوصول الى النهائيات بسبب فكرة التصويت التي لم تساعدهم، إلا أن نديم وفرقته حققوا إنجازاً كبيراً للبنان ورفعوا اسمه عالياً في العالم وهذا مدعاة فخر.. لذا أجرينا في موقع الخليج 365 هذا الحوار الشيق مع مصمم الرقص المبدع نديم شرفان..

ما هي النشاطات التي قمت بها بعد فوز فرقتك Mayyas بلقب Arab’s Got talent ؟

ارتحنا لمدة أسبوعين ثم سافرنا إلى بريطانيا حيث شاركنا في Champion edition Britain’s Got Talent، وتنافس فيها كل الفائزين بالبرنامج من جميع أنحاء العالم وكنا الفرقة العربية الوحيدة.

كيف كانت التجربة؟

التجربة كانت رائعة ومهمة وحضرنا في العرض أكثر من 8000 شخص، وعرضت الحلقة النصف نهائية مؤخراً على تلفزيون ITV، وعدنا إلى لبنان كما سافرنا إلى مصر وقدمنا عرض في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي هناك.

كيف استوحيت مزج الفلكلور اللبناني بالصيني وأول لوحة قدمتها في برنامج Arab’s Got talent كانت مستوحاة من الفلكلور الآسيوي؟

هذا النوع من الرقص موجود في الهند أيضاً، وشعرت أنه على وقع الموسيقى الشرقية تكون فكرة الرقصة جميلة ومثيرة أي امرأة بألف يد، وهناك آلهة في الهند لديها عدة أيادي مثل "شيفا".

أنت مطلع على العديد من أنواع الرقص في الحضارات المختلفة..

عادة عندما أفكر بتقديم لوحة راقصة أطلع على الحركات وماذا تعنيه وكذلك الموسيقى لكل حضارة.

هل توقعت البازر الذهبي؟

لا لم أتوقع أن أحصل على البازر الذهبي لكني توقعت الوصول إلى نهائيات البرنامج، شعرت الفرقة بأن لديها قائداً جيداً وأنه يجب أن نصل إلى النهائيات وإذا كان حظنا جيداً نربح اللقب.

متى بدأت بالرقص وأين درست؟

أنا أرقص منذ صغري وعندما بدأت كان عمري فقط 9 سنوات، ووقتها لم تكن هناك أكاديمية تدرّس الرقص بطريقة محترفة وحتى الآن يوجد نقص في هذا الموضوع، ونميت موهبتي وفي سن الخامسة عشرة بدأت أدرس في لبنان وخارجه، فعملت ورشات تدريبية وجلت في كل أنحاء العالم تقريباً.

أنت من قرطبا هل تسكن فيها؟

لا أسكن في قرطبا.

هل تربيت في عائلة لديها مواهب فنية؟

أنا اكتشفت أنني أحب الرقص منذ سن الخامسة.

أي نوع موسيقى كنت تحب وتسمع؟

كل أنواع الموسيقى.

درست الرقص المعاصر؟

لا أنا مصمم رقص.

كيف يصبح الإنسان مصمم رقص هل عليه أن يدرس عدة أنواع منه ؟

في الفن، الموهبة تطغى على التعليم، فإذا كان هناك مخرج لديه نظرة يستطيع أن يلبس فتاة ويمكن أن يصمم أزياء فأنا من أصمم ملابس الفرقة.

هل درست تصميم الأزياء؟

لا، هذه موهبة أيضاً، وكل ملابس الفرقة في البرنامج أنا صممتها.

وبالنسبة للشعر والماكياج؟

لدي أشخاص يهتمون بالموضوع.

لديك أكاديمية خاصة بالرقص؟

لا ولكني أعمل على مشروع أكاديمية خاصة بي.

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تكرمت من بلدتك قرطبا..كم تجد أنك بحاجة إلى دعم لاستكمال مشوارك؟ وهل يجب أن يتابع برنامج المواهب التي نجحت فيه؟

بالفن لا يجب أن يتكل الفنان على احد، يجب على كل شخص أن يصارع ويحاول كي يصل، وفي لبنان لا دعم لأي أمر له علاقة بالفن، وهناك أمور هم لا يدعمونها في لبنان فهل سيدعمون الرقص؟.. ونحن نرقص لأننا نحب الرقص.

من هو مثلك الأعلى في الرقص إن كان في لبنان أو العالم؟

استلهمت من العديد من الأشخاص مثل ​مايكل جاكسون​، ​شيريهان​، نيللي، موريس بيجار، pina Bausch، لكن ليس لدي مثل أعلى.

هل تشجع الشاب على الرقص الشرقي؟

أنا مع حرية الفرد في اختيار نوع الرقص الذي يحبه، ولكن الرقص البلدي وتقاسيم الجسم هو معمول للمرأة لذا أفضل أن يقتصر الرقص الشرقي على النساء.

وماذا عن الرقص الفلكلوري اللبناني أي الدبكة والمحافظة عليه.. مثل ​فرقة كركلا​؟

الفلكلور اللبناني جميل جداً ويجب أن يدرس الرقص الفلكلوري في المدارس، كي يتعرف كل مواطن لبناني على فلكلوره.

هل يمكن أن نراكم ترقصون الدبكة؟

ممكن جداً وهناك مشروع بهذا الخصوص.

أغلب مسرحيات السيدة ​فيروز​ كانت تترافق دائماً مع فرق دبكة..

كان مصمم الرقصات لفيروز جان صقر في تلك الأيام.

ما هو نوع الموسيقى الذي تجد أنك تبدع حين تسمعه؟

بكل صراحة ليس لدي نوع معين من الموسيقى، وأحب كل أنواع الموسيقى طالما نستطيع أن نتحرك عليها، وأنا أسمع فيروز كثيراً خصوصاً في الصباح.

ما هي طموحاتك؟ هل هي العالمية؟

نحن وصلنا إلى العالمية بمشاركتنا في برنامج " Britain’s got Talent " ولدينا حالياً عروض عمل في الخارج.

اللفتة الإنسانية التي قمت بها هي مشاركتك الجائزة مع فريق Duo Acrobat المؤلفة من طارق وابنته فاطمة الزهراء هل قصدت منها ايصال رسالة معينة أو لماذا قمت بالأمر؟

أنا لم أدرس هذه الخطوة ونويت أن أمنح طارق المبلغ المالي، وفي تجارب الأداء لم أتعرف عليه إلا في النصف نهائي عندما تعرفت عليه وعلى ابنته وشكلا لي مصدر إلهام أنهما آتيان من الطريق، وموهبتهما موهبة نادرة وشعرت بسعادة كبيرة ونويت بيني وبين نفسي أنني إذا ربحت أن أتقاسم معهما جزءاً من جائزتي، وإذا لم أربح أتمنى أن يربحا لأنهما فعلاً شكلا لي مصدر إلهام، ونحن لدينا سقفاً فوق رأسنا ولدينا عائلة تهتم بنا وترسلنا إلى المدرسة، وهذه الفتاة ليس لديها أي شيء في الحياة سوى والدها وتأثرت كثيراً بهما.

تقاسم الجائزة مع فريق Duo Acrobat شكل مصدر إلهام أيضاً للملايين الذين تابعوكم..

صحيح، فحين يصل الفنان إلى مرحلة يصيبه الغرور هذه هي اللحظة التي تجعله يفشل.

هل تعتقد أن التواضع وقرب الفنان من الناس يحققان له النجاح؟

بالطبع، والرقص يقرب الناس من بعضها لأنه يدرك كل المشاعر والأحاسيس، والراقص إذا كان حزيناً أو غاضباً أو سعيداً يمكن أن يرقص ويترجم أحاسيسه بالرقص.

من الممكن برأيك أن يكون هناك علاج بالرقص؟

هذا الأمر موجود إذا كان العلاج فيزيولوجياً في حال هناك إعاقة جسدية، فيتطلب أشخاصاً إختصاصيين أما إذا كان الموضوع نفسياً فأي شخص يمكن أن يسمع موسيقى ويرقص فيحل مشكلته وحده.

هل سنراك تدرب أشخاصاً على الرقص لتخطي مشاكلهم؟

في مرحلة المراهقة بين الـ15 والـ 19 سنة كنت أعلم في جمعية sesobel في جعيتا، فكان لدي تعاطٍ مع الأشخاص الذين لديهم احتياجات خاصة، ولم أكن قاسياً معهم من حيث التقنية مع أني في العادة قاسٍ جداً مع تلامذتي، وكنت فقط أريد أن يمرحوا ويفرحوا وأمنحهم حب المشاركة.

بالتوفيق في كل مشاريعك المقبلة.

شكرا لك.