ديمة الجندي وابنتها تتألقان في جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية ديمة الجندي وابنتها الوحيدة «تيا» لجلسة تصوير جديدة، وذلك خلال كواليس حفل زفاف شقيقة النجمة السورية، الإعلامية لانا الجندي.

ديمة حرصت على مشاركة الفانز بلقطات من الجلسة، والتي تألقت فيه الفنانة بفستان أصفر مكشوف الكتفين، ذو تطريزات ذهبية براقة، في الوقت الذي اختارت فيه «تيا» فستان وردي مكشوف البطن، وقد ارفقت الفنانة الصور بتعليق كتبت فيه: «أدّيش أنا محظوظة انو الله بعتلي ياكي توتي إنت سعادتي الحقيقية .. الله يحميكي يا رب».

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يُذكر أن ديمة أنجبت ابنتها الوحيدة «تيا» من زوجها السابق المخرج فراس دهني، والذي أعلنت انفصالها عنه عام 2013.

من ناحية أخرى، تألقت ديمة بالمارثون الرمضاني بمسلسل «اختراق» الذي شاركت في بطولته أمام عبدالمحسن النمر، طلال السدر، أحمد فريد، يعقوب الفرحان، أحمد فريد، وغيرهم، والعمل من تأليف طلال السدر، وإخراج محمد لطفي.

الجندي طُرح أيضاً لها مؤخراً فيلم قصير بعنوان «في مطعم صغير» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السوري عبدالمنعم عمايري، وهو من إنتاج وإخراج مهند قطيش.