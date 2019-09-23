نجوم الفن في العرض الخاص لـ"آدم" بـ"الجونة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضر عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب العرض الخاص للفيلم المغربي "آدم"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي.

ومن بين النجوم الذين حضروا العرض منى زكي وكندة علوش ودرة ولقاء الخميسي ونسرين طافش وبشرى وجميلة عوض وميساء مغربي ولجين عمران وسارة التونسي وجاد شويري وأحمد داود وزوجته علا رشدي.





وأشاد أغلب النجوم بمستوى الفيلم المغربي، وأثنوا على محتواه الجيد والتصوير الدقيق لمجريات العمل.





تدور أحداث الفيلم حول فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من المولود فور وصوله، وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير في خطتها.

Advertisements





"آدم" من إخراج مريم توزاني، بطولة نسرين الراضي ولبنى أزابال وعزيز حطاب.



