اليونيسف تشكر نجوى كرم

ضمت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم صوتها الى صوت اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بعدما دعت المنظمة العالمية كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الامتناع عن اعادة نشر الفيديو الذي اظهر شخصاً وهو يعنف طفلة بطريقة اثارت الصدمة لدى الكثيرين.

وأعادت “نجوى” نشر البيان الذي صدر عن منظمة اليونيسف على حسابها على تويتر لتحث المتابعين على الالتزام بقرار المنظمة بحذف الفيديو لما فيه من خطورة على الإنسانية.

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وتحدثت نجوى باللغة العربية وقالت: “المفروض نسمع لـ يللي طلبوه، لأن هيدا ضد الإنسانيّة“.

بدورها شكرت المنظمة شمس الغنية وقالت: “شكرا جزيلا السيدة نجوى كرم، تأييدك لما طالبنا به من أجل الاطفال سيساهم في احداث التغيير للاطفال والحماية من العنف“. #لكل_طفل #حماية #كرامة #ENDviolence

وكان مقطع لأب يضرب طفلته التي لم تتجاوز العامين قد انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي مسبباً سخطاً كبيراً بين رواد الانترنت ووجوه معروفة ومشاهير من مختلف الوطن العربي.

لاحقاً القي القبض على الأب الذي ظهر في الفيديو، حيث تبين أنه فلسطيني لكنه مقيم في المملكة العربية السعودية.