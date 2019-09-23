صحافي لبناني يكذّب أيمن رضا.. وينشر مقطعًا صوتيًا يؤكد فيه الفنانُ اعتزاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان السوري أيمن رضا منذ ما يقارب اليومين فيديو نافيًا من خلاله الأخبار التي انتشرت مؤخرًا عن اعتزاله الفن، ووجه رضا في البداية شكره لمتداولي الخبر لتحريكهم الميديا على حد قوله.

وأكد رضا أنه حين يقرر الاعتزال سيعلن هذا الأمر رسميًا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مُكذبًا جميع المواقع التي تداولت خبر اعتزاله نقلًا عن أحد الصحافيين اللبنانين.

نفيُّ رضا للخبر واتهامه لهذه المواقع بفبركة الأخبار وضعه في موقف محرج، حيث نشر الصحافي اللبناني الذي صرح له رضا نيته باعتزال الفن، فيديو تسجيليًا للمحادثة التي جرت بينهما، والتي كشفت أن رضا بالفعل صرح بانه يعتزل الفن والوسط الفني واصفًا إياه بـ"الزبالة"، وأكد رضا من خلال الفيديو أنه متواجد دائمًا في منزله ولا يتواجد أبدًا في أماكن اجتماع الممثلين والنجوم.

وأثار التسجيل الصوتي الذي تم تداوله ويؤكد اعتزال رضا، حالة من الجدل وضجة كبيرة، حيث تساءل الجمهور عن سبب تسرع بعض النجوم باتخاذ قرار الاعتزال، خاصة أن غالبيتهم يتخذون هذا القرار في لحظة غضب؛ ما يجعلهم يتراجعون سريعًا، وفي بعض الأحيان يضطرون للإنكار ومحاولة اللعب على الكلمات لنفي أخبار الاعتزال.