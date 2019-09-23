بسمة تحتفل بعرض الفيلم اللبناني "1982" في مهرجان الجونة

القاهرة - لايف ستايل
حرصت النجمة بسمة على حضور العرض الأول للفيلم اللبناني "١٩٨٢" ضمن فاعليات المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي.
وكانت إدارة المهرجان قد نظمت كعادتها احتفال على السجادة الحمراء بعرض الفيلم في المسابقة الرسمية.
ووقفت بسمه أمام عدسات الكاميرات لتلتقط الصور المعتادة بينما كانت مرتدية فستانا أسودا.
تدور أحداث الفيلم فى صيف عام 1982، حين كانت الامتحانات النهائية تجرى بسلاسة فى مدرسة آمنة متوارية فى رحاب الجبال المُطلة على بيروت، بينما ينوى وسام، الصبى البالغ من العمر 11 عامًا، البوح لزميلته فى نفس الصف "جوانا" بمدى حبه لها، بينما تتعرض لبنان لقصف من الطائرات الإسرائيلية فتتضارب مشاعر الأطفال على وقع الحرب المنتظرة.
الفيلم هو العمل الأول للمخرج الشاب وليد مؤنس، وتشارك فى بطولته المخرجة الشهيرة نادين لبكى، وشارك فى الدورة الأخيرة من مهرجان تورونتو السينمائى، وحصد جائزة أفضل فيلم آسيوى
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