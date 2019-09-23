«فيسبوك» يسلط الأضواء على صناع المحتوى في مهرجان الجونة

أعلنت شركة فيسبوك عن شراكتها مع مهرجان الجونة السينمائي التاسع عشر (GFF 19) في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.

وتقدم فيسبوك خلال المهرجان-ضمن التزامها تجاه مطوري المحتوى والناشرين بالمنطقة- أحدث الأدوات اللازمة لتساعدهم على تطوير محتوى شيق ومشاركة الأحداث الرئيسية بمهرجان الجونة لهذا العام.

وينعقد المهرجان السينمائي على مدار تسعة أيام بشراكة استراتيجية مع فيسبوك ليجمع مجموعة كبيرة من مطوري المحتوى بالمنطقة وعلى مستوى العالم، والكثير من المعجبين وخبراء هذا المجال، وذلك لخلق ذكريات لا تُنسى ومشاركتها مع الجماهير المهتمة بمعرفة كل ما يدور داخل أروقة المهرجان. كل ذلك يتم من خلال استوديو البث المباشر لفيسبوك وإنستجرام، والذي يتيح لصناع المحتوى والناشرين إمكانية البث الحصري المباشر لفعاليات المهرجان لأول مرة على الإطلاق.

ومن المقرر أثناء المهرجان أن يستضيف كل من فيسبوك وانستجرام ورشة عمل حصرية لاستعراض الأدوات والمنتجات التي صُممت خصيصًا لمساعدة صناع المحتوى والمشاهير بهدف تقديم محتوى مبتكر ومميز وإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية. وتهدف هذه الأدوات إلى دعم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى للنهوض بما يقدمونه من محتوى والمساهمة في تشجيع التوجه لاستخدام الفيديو كوسيلة تعبيرية واخبارية في المنطقة.

هذا وقد علق فارس عقاد، رئيس الشراكات الإعلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا عن قائلاً: "نحن سعداء بمشاركتنا ودعمنا لمهرجان الجونة السينمائي الذي أصبح منصة عالمية للإبداع والإلهام على مستوى الفن والترفيه. وكما يتم مشاركة ومشاهدة المزيد من محتوى الفيديو على فيسبوك وإنستجرام بمعدلات غير مسبوقة، والكثير منها يأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستخدم هؤلاء الأفراد فيسبوك بطريقة مختلفة كليًا عن غيرهم من المستخدمين. لذلك تعتبر الفعاليات المميزة مثل مهرجان الجونة السينمائي (GFF 19) منصات مثالية لمشاركة الإمكانات المتقدمة لمحتوى الفيديو".



ويشارك صناع المحتوى في جميع أنحاء المنطقة مقاطع فيديو على فيسبوك لجذب مجتمع مهتم بما يحبونه ويقدمونه – من المقاطع الكوميدية إلى ألعاب الفيديو. واليوم، نشهد وجود أكثر من 181 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منهم 39 مليون مستخدم من مصر فحسب على فيسبوك.

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وأضاف عقاد: "صناع المحتوى هم جزء رئيسي من كيان فيسبوك – خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتفع معدلات مشاهدة مقاطع الفيديو باستمرار. لذلك سنواصل تقديم أهم الأدوات اللازمة للنجاح في إطار جهودنا المبذولة لمساعدة صناع المحتوى على صناعة تجارب فريدة من الفيديو الرقمي. وعلى مدار الثلاثة سنوات القادمة، سيكون أكبر توجه في منتجاتنا هو زيادة محتوى الفيديو، بما يشمل كل من المشاركة، حيث رأينا خاصية القصص " Stories " على إنستجرام والحالات " Status " على الواتس آب تتزايد بسرعة، ليسجل كل منها أكثر من 300 مليون نشط يوميًا، بالإضافة إلى مشاهدة محتوى الفيديو. وتعمل خاصية ‘Watch’ على تعزيز إمكاناتنا الكبيرة التي تسمح لنا بمساعدة شركائنا، بما يشمل أكبر وأهم المؤسسات الإعلامية في العالم، والشخصيات العامة والمؤثرة، وذلك للوصول والتعاون بفاعلية مع جماهيرهم".

‎صرح عمرو منسي، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي: "أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمعات التي خلقتها بمثابة البصمة لجيلنا الحالي، والتي تواصل النمو بخطى ثابتة لتصبح الوسيلة الرئيسية للاتصال والمشاركة والتواصل. وبدءًا من الاهتمامات المتبادلة، إلى الرسائل الشخصية، فقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الوسط الأنسب لعالمنا الحالي بوتيرته السريعة".

وتابع: "نحن متحمسون لهذه الشراكة نظرا لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي الملموس على مختلف القطاعات بوجه عام، وعلى المهرجانات السينمائية بوجه خاص، فبالإضافة الى دعم وصول مهرجان الجونة السينمائي إلى عشاق السينما في كل مكان، تدعم هذه الشراكة قدرتنا على تمكين المواهب الواعدة في صناعة الترفيه، ومساعدتهم على مشاركة إبداعاتهم مع جماهيرهم على مستوى العالم، وتحقيق حجم المشاهدة التي يستحقونه

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