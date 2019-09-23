منة فضالي تثير الجدل بـ«فوتو سيشن» الأبيض والأسود

نشرت النجمة منة فضالي، علي موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صور فوتو سيشن، في أحدث إطلالة لها، وظهرت من خلالها مثل فنانات هوليود أيام الستينات والسبعينات من خلال التصوير بالألوان الأبيض والأسود علي طريق العين السخنة، مما أثار الجدل حول الصور.

يذكر أن إدارة مهرجان حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية، كرمت مساء أمس، الفنانة منة فضالي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وارتدت منة فضالي، رداء فضياً لامعا باللون الذهبي، ومكشوفا من منطقة الكتف، واختارت حذاء لامع من نفس لون الفستان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، ورشاقتها، وأبهرت الحضور.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجم محمد رمضان وماجد المصري ورامي عياش وإدوارد وإسعاد يونس وأنغام وهنادي مهنا

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الفنانة المصرية منة فضالي تثير جدل النشطاء بملابس بحر مثيرة