شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أنغام ترفع شعار كامل العدد فى حفل جيزان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة أنغام حفل غنائى كبير فى منطقة جيزان بالمملكة العربية السعودية تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطنى ورفعت شعار كامل العدد على الرغم من حرارة الجو وحضرها عدد كبير من جمهور أنغام كما حرص زوجها الموزع الموسيقى أحمد ابراهيم على مساندتها ودعمها فى الحفل الذى، وننشر عدد من الصور أثناء تألقها على المسرح .

قدمت أنغام خلال الحفل عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة من ضمنها سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفهابيا، عمرى معاك، أتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصة، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا ايه ولا دبلت مطمنه ياريتك فاهمنى بقول نسياك".

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وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتالى: "حالة خاصة جدًا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، "على حسك فى أيامى"، "ولا دبلت"، "مطمنة" و"ياريتك فاهمنى"، و"بقول نسياك"، و"نزوة"، و"بتوصفنى بتكسفنى"، و"هدنة"، و"أساميك"، و"ليلى"، و"هبدأ من الآخر".