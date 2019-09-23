شكرا لقرائتكم خبر عن " الحب كله ".. كندة علوش تعبر عن عشقها لـ يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة كندة علوش، عن حبها الشديد للفنانة يسرا، حيث شاركت جمهورها بصورة عبر حسابها على إنستجرام مع النجمة يسرا من مهرجان الجونة السينمائى، وكتبت عليها قائلة:" الحب كله"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، متغزلين فى إطلالاتهما و جمالهما، وكتب الفنان عباس أبو الحسن على بوست كندة علوش:" قمرات".

وتتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى لليوم الخامس، حيث يشهد اليوم الاثنين عرض العديد من الأفلام ضمن المسابقات المختلفة، ويأتى أبرزها فيلم "الفارس والأميرة" للمخرج والسيناريست القدير بشير الديك وإبراهيم موسى في عرضه العالمي الأول. الفيلم هو أول فيلم تحريك عربي طويل، واستغرق إنجازه أكثر من 20 عامًا.