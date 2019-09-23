شكرا لقرائتكم خبر عن من 5 مواه لـ قشطات عسلات..كواليس 5 جمل جعلت من بنت البلد "فيفي عبده" تريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتخيل أشد المعجبين بالفنانة فيفى عبده خلال فترة تربعها على عرش الرقص الشرقي المصري، قبل أن تثبت نفسها فى مجال التمثيل بأكثر من عمل فى الدراما أو السينما، بالإضافة إلى المسرح، أن تألق بنت البلد التي دومأً ما توصف من جانب زملاءها بـ "الجدعة" سيمتد إلى السوشيال ميديا حتى تصبح تريند مع أى ظهور لها عبر تركيبة خاصة جداً شكلتها "فوفا" طوال الفترة الماضية بما تمتلكه من حضور قوي وعفوية شديدة تلقي إعجاب من جانب متابعيها ومحبيها الذين باتوا ينتظرون ما ستقوم به نجمتهم المحبوبة التي دوماً ما تخترع جمل ما أن ترددها حتي تنتشر بسرعة وترتبط باسمها.

جمل فيفي عبده العديدة التى تتميز بها من 5 موااه إلي قشطات عسلات وغيرها من الجمل التى نتعرض لكواليس أشهر 5 منها فى السطور التالية..

1/ بداية فيفي عبده مع السوشيال ميديا جاءت من خلال جملتها الشهيرة (5 اموااه) والتي تعد الكلمة الأبرز لها مع أى ظهور لها حتى صارت فيما بعد اسم برنامج قدمته على شاشة إحدى القنوات قبل أربع سنوات تحديداً، .. ولكن ما لا يعرفه أغلب محبيها أن "فوفا" استخدمتها للمرة الأولى فى برنامج (أحلى مسا) الذي يعد أولى برامجها التى قدمته مع هشام عباس، ووقتها لجأت فيفي لتلك الجملة فى الانترو لا للدعابة مع جمهورها وإنما من أجل محاولة حفظ نفسها من الحسد التى تخشاه بشكل كبير مثلما يعلم كل من يشاهد فيديوهاتها، وبالتالى لم تجد أفضل من لصق رقم 5 بكلمة مواه فى ذكاء شديد منها لتنتشر الكلمة فيما بعد بشكل كبير على لسان أهم نجوم الوطن العربي بسرعة شديدة التفتت لها فيفي عبده حين علمت أن هناك قطاع كبير أيضاً من رواد السوشيال ميديا باتوا يرددونها وبالتالى فهمت أهمية السوشيال ميديا.

2/ تتفق أو تختلف مع نجاح فيفى عبده عبر برنامج (5 امواه)، ولكن ما لا تستطيع أن تنكره هو أن هذا البرنامج يعد نقطة انطلاقها فى السوشيال ميديا بعدما خرجت منه بجمل لا زالت تستغلها إلى الآن بعدما استحوذت على التريند بها لفترات طويلة جعلت لها قطاع كبير من المتابعين على السوشيال ميديا ممن ينتظروا فى كل مرة جملة جديدة منها، وأهمها جملة "تعملولى لايك لايك لايك اعملكوا لايك لايك لايك" التى اعتادت فيفى على قولها فى فقرة باسم الانترنت، والتى كانت تستضيف فيها أكثر الشباب جدلاً على السوشيال ميديا، .. مما جعل الجملة تنتشر بعد ذلك بشكل كبير حتى قالها حسن الرداد فى أحد أفلامه.

Advertisements

3/ "أقابلك فى الليدو يا ميدو"، من أكثر الجمل التى رددتها أيضاً فيفى دون أن يعلم أحد من هو ميدو آنذاك؟، خاصة مع ترديدها تلك الجملة أكثر من مرة حتي وقت قريب حينما تتفاعل مع متابعيها عبر حسابها على انستجرام أو من خلال فيديوهات اللايف التي تطل بها عبر فيسبوك.

ميدو هو اسم مخرج برنامج 5 امواه، والتى استخدمت تلك الجملة بمثابة "سين" معه حينما تطلب منه أمراً ما.

4/ فيفي عبده لم تتوقف عند تلك الجمل فحسب وإنما أطلقت بعد ذلك عدداً من الجمل الأخري أبرزها "قشطات فلات عسلات"، وكأنها كانت تحرص بذلك علي التجديد بعدما لاحظت أن جملة 5 امواه بدأ بريقها فى الاختفاء حتى قامت بابتكار جملة جديدة وهى "قشطات فلات عسلات"، التي ظلت ترددها إلى وقت قريب.

5/ جملة أخرى ابتكرتها فيفى عبده ممثلة في "قلبى يا ناس مليان إحساس"، وشأن غيرها لاقت تفاعل كبير من جانب متابعيها، والتى تعود قصتها أثناء سماعها لأغنية من أغاني محمد الحلو فى برنامجها (5امواه) لتفاجأ الجميع بتلك الجملة، .. وعلى طريقتها من أجل تثبيتها لدي جمهورها ظلت ترددها إلى حد كبير بعد ذلك لتصبح من أشهر جملها.

كل ما سبق بجانب جمل آخري عديدة أثبتت من خلاله فيفي عبده قدرتها على الاستحواذ على التريند مما جعل لها قاعدة كبيرة وجروبات باسمها عبر وسائل السوشيال ميديا باسم 5 أمواه وغيرها من أهم ما رددته طوال الفترة الأخيرة.