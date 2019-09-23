شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: حبيت أغاني فيلم "لما بنتولد" ومبروك لكل فريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة منى زكي عن إعجابها الكبير بالفيلم المصرى "لما بنتولد"، الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة. وكتبت منى عبر حسابها بموقع "أنستجرام": "حبيت أغاني فيلم لما بنتولد، الفيلم المصري في مهرجان الجونة السينمائي.. مبروك أبطال وفريق عمل الفيلم". فيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الأغاني شريف الهواري. Advertisements

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