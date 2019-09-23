شكرا لقرائتكم خبر عن "جزيرة دهب" أولى بطولات أحمد صلاح حسنى الدرامية بتوقيع أحمد سمير فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد صلاح حسنى لتقديم أولى بطولاته الدرامية مع شركة "سينرجى" بمسلسل "جزيرة دهب" " اسم مؤقت" وهومسلسل ينتمى لنوعية الأعمال ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج، حيث من من المقرر أن يبدأ التصوير خلال منتصف شهرأكتوبر المقبل، وذلك لرغبة الشركة عرضه خلال شهرديسمبرعلى أقصى تقدير .





ويعقد حاليا فريق العمل بقيادة حسام شوقى مديرعام شركة سينرجى، جلسات عمل مكثفة حاليا، لوضع اللمسات الأخيرة للعمل، بالإضافة إلى قائمة الممثلين المشاركين فى العمل المقررالتعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، فضلا عن الاستقرارعلى الخطوط الرئيسية لملامح الشخصيات والتفاصيل الأخرى.

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احمد صلاح حسنى

أحمد صلاح حسنى شارك فى بطولة فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، وحقق الفيلم ايرادات كبيرة وصلت لـ 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أحمد رزق، محمد فراج، أحمد فلوكس، هند صبرى، محمد جمعة، وعدد أخرمن الفنانين، إخراج شريف عرفة، كما شارك فى بطولة مسلسل "حكايتى" مع النجمة الصاعدة ياسمين صبرى الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من إخراج أحمد سمير فرج وانتاج سينرجى، وشارك أيضاً فى مسلسل "لاخرنفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، اخراج حسام على .