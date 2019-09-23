شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..انطلاق العرض العالمى للفيلم القصير "هذه ليلتى" فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق فيلم "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان في عرضه العالمي الأول، اليوم الاثنين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة سى سينما 3 ضمن فعاليات الدورة الثالثة من ـمهرجان الجونة السينمائي حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، ببرنامج الأفلام القصيرة 2، على أن يعاد عرضه غداً الثلاثاء بنفس القاعة الساعة الواحدة ظهراً.



هذه ليلتي

وكان الفيلم قد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصرعلى اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

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ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.

يشارك 23 فيلمًا قصيرًا في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، من بينهم فيلمان مصريان هما "عمى ألوان" و"هذه ليلتي"، والفيل الأرجنتينى "إله متوحش"، والهولندى "زلاجة مائية" و"إمتحان"، واللبنانى "أمى"، و"بين بين" من كوسوفو، والاسبانى "السادس عشر من ديسمبر"، والروسى "خدمة التوصيل"، والايطالى "الرجل الذى لا يرغب فى مغادرة المنزل" و"القيثارة الايطالية"، والفلسطينى "سيلفى زين"، والسويدى "عنق الزجاجة"، والأردنى "فريكة"، والروسى "فكر بايجابية"، والفلندى "كامل الأوصاف" وأفلام أخرى.