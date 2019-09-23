كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. عرض الجزء الثاني من "عائلة الحاج نعمان" على شاشة MBC مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ قناة "MBC مصر" من غداً "الأربعاء" عرض الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية المُميزة "عائلة الحاج نعمان" يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تتواصل أحداث الجزء الثاني من الدراما الإجتماعية المميزة "عائلة الحاج نعمان" حول تاجر الموبيليات الشهير "الحاج نُعمان" الذي يُعاني إبنه الوحيد "خالد" من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع تجعله غير قادر على التعامل بصورة سليمة مع من حوله، وتنعكس تصرفاته الغريبة على تعامله مع زوجتة الأولي وإخواته البنات مما يدفع زوجته للسفر إلى القاهرة بعد حملها مع عدم إعترافه بهذا الحمل مما يُفجر الكثير من الصراعات والأزمات داخل العائلة، وتنكشف خلال الأحداث الكثير من الوجوه الخفية لأفراد الأسرة الطامعين في الثروة.

يجمع مسلسل "عائلة الحاج نُعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم.. وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

تعرض الدراما الاجتماعية "عائلة الحاج نعمان" على MBC مصر، يومياً من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 24 سبتمبر 2019 الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد يومياً الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.