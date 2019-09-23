شاهد.. ماذا قالت لجين عمران عن تزين شوارع ابو ظبي بالاعلام السعودية!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 02:42 مساءً - عبرت الاعلامية السعودية لجين عمران عن سعادتها باجواء الاحتفالات باليوم الوطني السعودي في الامارات العربية المتحدة.

واعتبرت لجين عمران في مقابلة على قناة “ابو ظبي الرياضية” ان هيئة الترفيه في قمة نشاطها قائلة “ما شاء الله الاحتفالات الموجودة عندنا في المملكة اكثر من رائعة”.

وتابعت لجين عمران “انا انبارح وصلت الامارات كنت مسافرة الاعلام في كل الشوارع ما تتخيل سعادتي” واضافت “ان شاء الله دوم قلوبنا على بعض”.